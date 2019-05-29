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Мининфраструктуры, Минздрав и ГПУ оказались наиболее неэффективными распорядителями средств

Среда, 29 мая 2019, 15:19
 

Счетная палата, по итогам проведенных в 2018 году аудитов, определила самых неэффективных распорядителей бюджетных средств, среди которых - Министерство инфраструктуры, Министерство здравоохранения и Генеральная прокуратура Украины.

Об этом во время отчета Счетной палаты по 2018 год в Верховной Раде сказал председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, сообщает Укринформ.

"Впервые в истории Счетной палаты, по итогам проведенных в 2018 году аудитов, мы составили рейтинг самых неэффективных распорядителей средств. Это выглядит так - Министерство инфраструктуры, почти 55% из объема проверенных нами бюджетных средств использовались неэффективно. Министерство здравоохранения - 42%, Генеральная прокуратура Украины - 37%, Государственная служба по делам ветеранов войны и участников АТО - 16%", - сказал Пацкан.

Он отметил, что эти министерства наиболее неэффективно управляли бюджетными средствами, однако этот рейтинг составлен, исходя из тех объектов, которые были запланированы на 2018 год еще предыдущим составом Счетной палаты.

Пацкан также напомнил, что Счетная палата за прошлый год выявила нарушений при использовании бюджетных средств на сумму около 17 млрд грн.

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Счетная палата госбюджет

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