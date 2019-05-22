Ще одну партію смартфонів Xiaomi хочуть знищити через суд

Xiaomi Inc знову зажадала через суд вилучити і знищити партію смартфонів Xiaomi, який завозила компанія NIS.

Про це повідомляє Liga.net.

Мова про смартфони Xiaomi RedMi 6A 2 + 16 Gb EU Gold (20 шт) та Xiaomi RedMi GO 1 + 8Gb EU Black (20 шт). Мотивація - порушення авторських прав на торговельні марки.

Xiaomi Inc домоглася введення забезпечувальних заходів до прийняття рішення по суті: суд заборонив Київській митниці оформляти партію товару.

Нагадаємо, в березні 2019 року український дистриб'ютор NIS виграв суд у китайської компанії Xiaomi H.K. Limited у справі про партії в 100 смартфонів. Про це свідчить постанова Північного апеляційного господарського суду Києва, скан-копія якого виявилася в розпорядженні редакції. Датоване воно 14 березня 2019 року.

Судова історія між NIS (керівник Олександр Ширков) і Xiaomi H.K. Limited тривала вже півтора року. Xiaomi H.K. Limited (український представник - адвокат з Дніпра Олександр Шевченко) подала позов про те, що NIS поставив в Україну партію зі 100 смартфонів Xiaomi Redmi 4 з порушенням прав інтелектуальної власності.