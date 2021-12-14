Уряд хоче примусово вилучати землю для будівництва доріг

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував дозволити примусове платне вилучення земельних ділянок у їхніх власників у разі виникнення суспільної потреби для будівництва автомобільних доріг та інших об'єктів дорожньої інфраструктури.

Про це йдеться у тексті законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Рішення про відчуження земельної ділянки на підставі суспільної необхідності та з метою будівництва автомобільних доріг загального користування державного значення, мостів, естакад та об'єктів, у тому числі на умовах концесії та державно-приватного партнерства, ухвалюється органами виконавчої влади або місцевого самоврядування.

Якщо з власником земельної ділянки та нерухомості, що перебуває на ній, протягом одного місяця згоди не досягається, відомство звертається до адміністративного суду з позовом про платне примусове відчуження об'єктів.

У законопроєкті уточнюється, що суд ухвалюватиме рішення щодо відповідних спорів за правилами спрощеного позовного провадження протягом одного місяця з дня надходження позовної заяви.

У пояснювальній записці наголошується на необхідності на законодавчому рівні створити спрощений механізм вилучення та викупу земельних ділянок для розвитку транспортної інфраструктури.

На думку ініціаторів законопроєкту, неефективність існуючого механізму вилучення та викупу земельних ділянок істотно впливає на будівництво великої кільцевої автомобільної дороги навколо Києва протяжністю 150 км.

Економічна правда