Еще одну партию смартфонов Xiaomi хотят уничтожить через суд

Xiaomi Inc снова потребовала через суд изъять и уничтожить партию смартфонов Xiaomi, который завозила компания NIS.

Об этом сообщает Liga.net.

Речь о смартфонах Xiaomi RedMi 6A 2 + 16 Gb EU Gold (20 шт) и Xiaomi RedMi GO 1 + 8Gb EU Black (20 шт). Мотивация - нарушение авторских прав на торговые марки.

Xiaomi Inc добилась введения обеспечительных мер до принятия решения по сути: суд запретил Киевской таможне оформлять партию товара.

Напомним, в марте 2019 года украинский дистрибьютор NIS выиграл суд у китайской компании Xiaomi H.K. Limited по делу о партии в 100 смартфонов. Об этом свидетельствует постановление Северного апелляционного хозяйственного суда Киева, скан-копия которого оказалась в распоряжении редакции. Датировано оно 14 марта 2019 года.

Судебная история между NIS (руководитель Александр Ширков) и Xiaomi H.K. Limited длилась уже полтора года. Xiaomi H.K. Limited (украинский представитель - адвокат из Днепра Александр Шевченко) подала иск о том, что NIS поставил в Украину партию из 100 смартфонов Xiaomi Redmi 4 с нарушением прав интеллектуальной собственности.