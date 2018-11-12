У справі про 100 смартфонів Xiaomi колегія суддів взяла самовідвід

Суддівська колегія, яка розглядає спір між дистриб'юторами за права на торговельну марку Xiaomi в Україні, вирішила взяти самовідвід.

Про це повідомляється в ухвалі Північного апеляційного госпсуду Києва, передає Liga.net.

Судді Пантелеєнко, Доманська, Верховець подали заяву на самовідвід. 8 листопада заяву було схвалено.

Судовий розгляд між Xiaomi Н. К. Limited і дистриб'ютором NIS триває вже другий рік. Xiaomi Н. К. Limited намагається заборонити дистриб'ютору поширювати партію смартфонів Xiaomi Redmi 4 2/16 ГБ в розмірі 100 штук і зобов'язати знищити їх.

Розгляд дійшов до Верховного суду, а в липні він відправив справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

29 вересня 2018 року Господарський суд Київської області прийняв рішення про вилучення і знищення партії смартфонів. Це рішення було знову оскаржене в апеляційній інстанції.

Нагадаємо, за даними аналітиків, китайська компанія Xiaomi за результатами виходу на міжнародні фондові біржі може виявитися вдвічі дорожчою за американську Apple.

У жовтні перша партія нового смартфона Xiaomi Mi Mix 3 була продана всього за одну хвилину після старту продажів.

Економічна правда