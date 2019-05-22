ЄС виділить 1 мільйон євро на розвиток "зеленої" енергетики в Україні
Європейський Союз виділить 1 мільйон євро для реалізації однорічного проекту Twinning "Розвиток відновлюваної енергетики в Україні", який розпочали австрійсько-італійський консорціум та Держенергоефективності.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Євроінтеграційний портал.
"У межах проекту експерти ЄС нададуть рекомендації Держенергоефективності та іншим зацікавленим сторонам щодо приведення українського законодавства у відповідність до європейського та поділяться досвідом стосовно збільшення частки відновлюваних джерел енергії і стимулювання "зелених" інвестицій", - повідомили у Держенергоефективності.
Партнери проекту разом розроблятимуть проекти змін до українського законодавства, щоб привести його у відповідність до положень Директиви Євросоюзу про відновлювані джерела енергії.
Також вони спільно працюватимуть над реалізацією урядових планів дій у сфері відновлюваної енергетики.
Проект Twinning "Розвиток відновлюваної енергетики в Україні" виконують австрійський енергетичний регулятор E-Control, Енергетичне агентство Австрії, Агентство екології Австрії, Міністерство сталого розвитку та туризму Австрії та італійський дослідницький інститут EURAC Research у партнерстві з Держенергоефективності.
Термін реалізації проекту становить 15 місяців.
Нова директива ЄС з відновлюваної енергетики встановлює обов'язкову мету — щонайменше 32% всієї енергії в Євросоюзі до 2030 року має вироблятися із відновлюваних джерел.
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