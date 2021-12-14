Через дефіцит вугілля ТЕС та ТЕЦ можуть перевести на газ

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Кабінет міністрів готує сценарій, за якого теплоелектростанції та теплоелектроцентралі за потреби переведуть на роботу зі 100% використанням газу.

Про це йдеться у проекті постанови, копія якої є у розпорядженні ЕП.

Такий сценарій опрацьовується через критично низькі запаси вугілля на складах і проблеми з імпортом електроенергії з Білорусі.

Згідно з документом, опрацювати питання мають Міністерство енергетики, Нацкомісії з тарифів, "Укренерго" та НАК "Нафтогаз".

"Вжити заходів щодо забезпечення безпеки постачання електроенергії та беззбиткової діяльності ТЕС та ТЕЦ у разі використання ними у вигляді палива 100% газу", - йдеться у проекті постанови.

За якою ціною Нафтогаз можуть зобов'язати постачати паливо на електростанції – поки що невідомо.

Нагадуємо:

Біржова вартість газу в Європі 14 грудня перевищила 1400 доларів за тисячу кубів. У понеділок, 13 грудня, ціна блакитного палива стрімко зросла на тлі заяв глави МЗС Німеччини щодо відсутності підстав для запуску російського газопроводу Північний потік – 2.

14 грудня на складах українських ТЕС знаходиться 459 тисяч тонн вугілля – удвічі менше за гарантовані запаси. При цьому на жодній ТЕС в Україні не виконуються мінімальні вимоги до запасів вугілля.

Микола Топалов, ЕП





