ЕС выделит 1 миллион евро на развитие "зеленой" энергетики в Украине
Европейский Союз выделит 1 миллион евро для реализации годичного проекта Twinning "Развитие возобновляемой энергетики в Украине", который начали австрийско-итальянский консорциум и Госэнергоэффективности.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Евроинтеграционный портал.
"В рамках проекта эксперты ЕС предоставят рекомендации Госэнергоэффективности и другим заинтересованным сторонам по приведению украинского законодательства в соответствие с европейским и поделятся опытом по увеличению доли возобновляемых источников энергии и стимулирования "зеленых" инвестиций", - сообщили в Госэнергоэффективности.
Партнеры проекта вместе будут разрабатывать проекты изменений в украинское законодательство, чтобы привести его в соответствие с положениями Директивы Евросоюза о возобновляемых источниках энергии.
Также они будут совместно работать над реализацией правительственных планов действий в области возобновляемой энергетики.
Проект Twinning "Развитие возобновляемой энергетики в Украине" выполняют австрийский энергетический регулятор E-Control, Энергетическое агентство Австрии, Агентство экологии Австрии, Министерство устойчивого развития и туризма Австрии и итальянский исследовательский институт EURAC Research в партнерстве с Госэнергоэффективности.
Срок реализации проекта составляет 15 месяцев.
Новая директива ЕС по возобновляемой энергетике устанавливает обязательную цель - не менее 32% всей энергии в Евросоюзе к 2030 году должно быть произведено из возобновляемых источников.
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