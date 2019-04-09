Україна збільшила виручку від експорту електроенергії на чверть

За перші три місяці 2019 року Україна збільшила виручку від експорту електроенергії на 22,2% (17,9 мільйонів доларів) у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року — до 98,3 мільйонів.

Про це з посиланням на дані Державної фіскальної служби повідомляє Інтерфакс-Україна.

При цьому в березні прибуток від експорту електроенергії зріс на 33,798 млн дол.

Найбільше електроенергії було поставлено в Угорщину (на 58,014 млн дол), Польщу (22,1 млн дол), Молдову (13,6 млн дол). В інші країни — на 4,6 млн дол.

Всього за 2018 рік Україна експортувала електроенергію на суму 331,9 млн дол, у тому числі в Угорщину — на 190 млн дол, Польщу — на 78,8 млн дол, Молдову — на 53 млн дол і в інші країни на більш ніж 10 млн дол.

У грошовому вираженні експорт української електроенергії в 2018-м зріс на 40,9% в порівнянні з 2017 роком, йдеться у повідомленні.

У натуральному ж вираженні Україна в 2018 році збільшила експорт електроенергії на 19,3% (на 999,4 млн кВт-год) у порівнянні з 2017 роком — до 6 млрд 165,7 млн ​​кВт-год.

Згідно з оновленим прогнозним балансом, Україна в 2019 році планує експортувати 6,011 млрд кВт-год електроенергії, що на 2,5% нижче показника 2018 роки (6,166 млрд кВт-год).

Як повідомлялося раніше, ДТЕК Ахметова продає Україні електроенергію дорожче, ніж Угорщині. Так, в лютому наша країна закуповувала електроенергію у вугільних електростанцій за ціною, яка на 50% дорожче за ту, по якій у Європі купували електроенергію групи Ріната Ахметова.