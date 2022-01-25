Білорусь надає аварійну допомогу українській енергосистемі
Білорусь 25 січня з 11:00 до 18:00 надає аварійну допомогу українській енергосистемі.
Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі Міненерго Білорусі.
"Надання електричної потужності здійснюється на запит української сторони 25 січня з 11.00 до 18.00 у рамках двостороннього договору про надання аварійної допомоги", - йдеться у повідомленні.
Максимальна потужність становитиме 150 МВт.
Нагадаємо:
Два блоки Хмельницької та Запорізької атомних електростанцій виведено на ремонт.
В "Енергоатомі" заявили, що за планом роботи на енергоблоці №4 Запорізької АЕС триватимуть до сьомої години ранку 27 січня, після чого енергоблок знову підключать до енергосистеми.
На Хмельницькій АЕС заявили, що відключення енергоблоку №1 від мережі відбулося через спрацювання диференційного захисту блочного трансформатора з подальшою роботою захисту реакторної установки.
Порушень меж та умов безпечної експлуатації не відбулося. Радіаційні зміни, наслідки для безпеки АЕС, персоналу, навколишнього природного середовища відсутні, додали там.
Напередодні в Офісі президента заявили, що ситуація в енергетиці "є абсолютно стабільною і абсолютно контрольованою" і Україна пройде опалювальний сезон без жодних збоїв і відключень споживачів.
Імпорт електроенергії за підсумками 2021 року становив 1,1% від загального електроспоживання (брутто) - 69,5% обсягів імпорту припало на електроенергію з Білорусі.
6 листопада 2021 року розпочався імпорт електроенергії з Білорусі в Україну.
18 листопада повідомлялось, що Україна перестала імпортувати електроенергію з Білорусі.
21 листопада Білорусь відновила постачання електроенергії в Україну.
Президент Володимир Зеленський прокоментував імпорт електроенергії з Білорусі: "А як інакше?".
Економічна правда
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