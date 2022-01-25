Білорусь надає аварійну допомогу українській енергосистемі

pixabay

Білорусь 25 січня з 11:00 до 18:00 надає аварійну допомогу українській енергосистемі.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі Міненерго Білорусі.

"Надання електричної потужності здійснюється на запит української сторони 25 січня з 11.00 до 18.00 у рамках двостороннього договору про надання аварійної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Максимальна потужність становитиме 150 МВт.

Нагадаємо:

Два блоки Хмельницької та Запорізької атомних електростанцій виведено на ремонт.

В "Енергоатомі" заявили, що за планом роботи на енергоблоці №4 Запорізької АЕС триватимуть до сьомої години ранку 27 січня, після чого енергоблок знову підключать до енергосистеми.

На Хмельницькій АЕС заявили, що відключення енергоблоку №1 від мережі відбулося через спрацювання диференційного захисту блочного трансформатора з подальшою роботою захисту реакторної установки.

Порушень меж та умов безпечної експлуатації не відбулося. Радіаційні зміни, наслідки для безпеки АЕС, персоналу, навколишнього природного середовища відсутні, додали там.

Напередодні в Офісі президента заявили, що ситуація в енергетиці "є абсолютно стабільною і абсолютно контрольованою" і Україна пройде опалювальний сезон без жодних збоїв і відключень споживачів.

Імпорт електроенергії за підсумками 2021 року становив 1,1% від загального електроспоживання (брутто) - 69,5% обсягів імпорту припало на електроенергію з Білорусі.

6 листопада 2021 року розпочався імпорт електроенергії з Білорусі в Україну.

18 листопада повідомлялось, що Україна перестала імпортувати електроенергію з Білорусі.

21 листопада Білорусь відновила постачання електроенергії в Україну.

Президент Володимир Зеленський прокоментував імпорт електроенергії з Білорусі: "А як інакше?".

Економічна правда