ДТЕК Ахметова продає Україні електроенергію на 50% дорожче, ніж Угорщині

Україна в лютому закуповувала електроенергію у вугільних електростанцій майже на 50% дорожче від цін, за яким у Європі купували електроенергію групи Ріната Ахметова.

Про це повідомляють Наші гроші.

За даними ДП "Енергоринок", у лютому 2019 року середня ціна продажу електроенергії в Оптовий ринок виробниками ТЕС становила 2167 грн/МВт*г за наростаючим підсумком (0,72 євро за кВт*год). Таким чином тариф теплової генерації виріс на 16% у порівнянні з січнем.

"Це новий рекордно високий тариф ТЕС за всю українську історію", - підкреслили у виданні.

У свою чергу на Угорській енергетичній біржі електроенергія у лютому коштувала 49,56 євро, або близько 1530 грн/МВт*г.

"Тобто ціна українського Енергоринку на 45% вище від ціни угорської біржі", - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні найбільшим постачальником "вугільної" електроенергії є група ДТЕК Ріната Ахметова.

У грудні 2017 року Антимонопольний комітет видав рекомендацію Міністерству енергетики та НКРЕКП щодо відкриття ринку для імпорту, але ці органи не надали дозволу на імпорт дешевшої електроенергії з Європи.

На експорт йде електроенергія, яка вироблена Бурштинською і Добротвірською теплоелектростанціями. Вони знаходяться в Бурштинському енергоострові, який від’єднаний від енергосистеми України та синхронізований із європейською системою. Ці ТЕС спочатку дорого продають свою електроенергію "Енергоринку", а потім дешево викупають її назад за ціною оптового ринку для продажу за кордон.

На 2018 рік розбіг цін був такий: ДТЕК продавав "Енергоринку" за ціною 1,8 грн за кВт*год, а потім викуповував за 1,59 грн за кВт*год. У річному вимірі це становило 1,3 млрд грн дотації групі Ахметова з боку усіх виробників дешевшої електроенергії країни.

Із весни 2016 року в Україні діє формула Роттердам+, яка спричинила зростання тарифів ТЕС на 140% – із 0,9 грн за кВт-год до 2,2 грн за кВт-год.

Відвітимо, що ДТЕК вдалось практично повністю монополізував експорт електроенергії, тому що це єдина компанія, що контролює як вугільні шахти, так і вугільні електростанції, з яких здійснюється експорт електроенергії.

Головний імпортер української електроенергії – Угорщина, яка у минулому році отримала майже 3,6 млрд кВт-год, або 58% усього експорту.