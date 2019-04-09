Украина увеличила выручку от экспорта электроэнергии на четверть

За первые три месяца 2019 года Украина увеличила выручку от экспорта электроэнергии на 22,2% (17,9 миллионов долларов) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 98,3 миллионов.

Об этом со ссылкой на данные Государственной фискальной службы сообщает Интерфакс-Украина.

При этом в марте прибыль от экспорта электроэнергии выросла на 33,798 млн долл.

Больше всего электроэнергии было поставлено в Венгрию (на 58,014 млн долл), Польшу (22,1 млн долл), Молдову (13,6 млн долл). В другие страны – на 4,6 млн долл.

Всего за 2018 год Украина экспортировала электроэнергию на сумму 331,9 млн долл, в том числе в Венгрию — на 190 млн долл, Польшу — на 78,8 млн долл, Молдову — на 53 млн долл и в другие страны на более чем 10 млн долл.

В денежном выражении экспорт украинской электроэнергии в 2018-м возрос на 40,9% по сравнению с 2017 годом, говорится в сообщении.

В натуральном же выражении Украина в 2018 году увеличила экспорт электроэнергии на 19,3% (на 999,4 млн кВт-ч) по сравнению с 2017 годом – до 6 млрд 165,7 млн кВт-ч.

Согласно обновленному прогнозному балансу, Украина в 2019 году планирует экспортировать 6,011 млрд кВт-ч электроэнергии, что на 2,5% ниже показателя 2018 года (6,166 млрд кВт-ч).

Как сообщалось, ДТЭК Ахметова продает Украине электроэнергию на 50% дороже, чем Венгрии. Так, в феврале наша страна закупала электроэнергию у угольных электростанций по цене, которая на 50% дороже той, по которой в Европе покупали электроэнергию группы Рината Ахметова.