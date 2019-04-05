Омелян обговорив із представниками Світового банку стан і перспективи розвитку УЗ

АТ "Укрзалізниця" розраховує на підтримку Світового банку в питаннях реформування галузі, концесії вокзалів, вдосконалення тарифної політики та забезпечення прозорості закупівель.

Про це 4 квітня заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян під час зустрічі з представниками Світового банку та "Укрзалізниці", повідомляє прес-служба АТ.

Сторони обговорили стан та перспективи розвитку УЗ в частині управління активами компанії та пріоритизації інвестицій, а також лібералізацію ринку залізничних перевезень.

Зокрема, Омелян наголосив на необхідності рішучих дій щодо реформування галузі.

"Ми не можемо чекати, поки новий законопроект про залізничний транспорт буде проголосований парламентом. Уже цього року ми запускаємо приватну тягу на залізниці. Ми вже маємо гарний прогрес та досвід на регіональній залізниці у Львові і хочемо поширити цей досвід на всю Україну", — зазначив він.

Також міністр акцентував на важливості вдосконалення тарифної політики.

"Щоб провести тарифну політику та мати гарний сервіс одночасно, ми повинні мати підтримку уряду. У той же час, ми маємо посилювати наш діалог із муніципальною владою, щоб зберегти приміське сполучення", — зазначив міністр.

Він додав, що такі перевезення "мають покращуватися та розвиватися за умови співфінансування місцевими владами".

Очільник міністерства проінформував представників Світового банку й про значний інтерес із боку потенційних інвесторів до пілотних проектів із концесії вокзалів.

"У першу чергу, це стосується залізничних вокзалів Києва, Львова та Миколаєва, де муніципальна влада та бізнес готові до концесії", — розповів він.

Міністр також додав, що на меті — перетворити вокзали "у зручні хаби із громадським простором та всіма необхідним зручностями".

Окрім того, міністр звернувся до СБ із проханням додатково проаналізувати процедуру закупівель "Укрзалізниці", "щоб гарантувати їх прозорість та справжню конкуренцію".

Зі свого боку представники СБ повідомили, що експерти Банку працюють над стратегією реформування "Укрзалізниці", "приділяючи особливу увагу питанням підвищення операційної ефективності, якості послуг, мінімізації та нівелюванню ризиків лібералізації ринку".

Як повідомлялося, на розвиток "Укрзалізниці" в найближчі п’ять років, за оцінкою компанії, потрібно 6 мільярдів доларів.

Економічна правда