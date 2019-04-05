Омелян обсудил с представителями Всемирного банка состояние и перспективы развития УЗ

АО "Укрзализныця" рассчитывает на поддержку Всемирного банка в вопросах реформирования отрасли, концессии вокзалов, совершенствования тарифной политики и обеспечения прозрачности закупок.

Об этом 4 апреля заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на встрече с представителями Всемирного банка и "Укрзализныци", сообщает пресс-служба АО.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития УЗ в части управления активами компании и приоритизации инвестиций, а также либерализацию рынка железнодорожных перевозок.

В частности, Омелян отметил необходимость решительных действий по реформированию отрасли.

"Мы не можем ждать, пока новый законопроект о железнодорожном транспорте будет проголосован парламентом. Уже в этом году мы запускаем частную тягу на железной дороге. Мы уже имеем хороший прогресс и опыт на региональной железной дороге во Львове и хотим распространить его на всю Украину", — отметил он.

Также министр подчеркнул важность совершенствования тарифной политики.

"Чтобы провести тарифную политику и иметь хороший сервис одновременно, мы должны иметь поддержку правительства. В то же время, мы усиливать наш диалог с муниципальными властями, чтобы сохранить пригородное сообщение", — отметил министр.

Он добавил, что такие перевозки "должны улучшаться и развиваться при условии софинансирования местными властями".

Глава министерства проинформировал представителей Всемирного банка и о значительном интересе со стороны потенциальных инвесторов к пилотным проектам по концессии вокзалов.

"В первую очередь, это касается железнодорожных вокзалов Киева, Львова и Николаева, где муниципальные власти и бизнес готовы к концессии", - рассказал он.

Министр также добавил, что в целях — превратить вокзалы "в удобные хабы с общественным пространством и всеми необходимым удобствами".

Кроме того, министр обратился ко ВБ с просьбой дополнительно проанализировать процедуру закупок "Укрзализныци", "чтобы гарантировать их прозрачность и настоящую конкуренцию".

Со своей стороны, представители ВБ сообщили, что эксперты Банка работают над стратегией реформирования "Укрзализныци", "уделяя особое внимание вопросам повышения операционной эффективности, качества услуг, минимизации и нивелированию рисков либерализации рынка".

Как сообщалось, на развитие "Укрзализныци" в ближайшие пять лет, по оценке компании, нужно 6 млрд долларов.

Экономическая правда