"Укрзалізниці" потрібно 6 мільярдів доларів на розвиток в найближчі п'ять років

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Сума необхідних інвестицій у розвиток "Укрзалізниці", за оцінкою компанії, становить 6 мільярдів доларів, і в УЗ вже знають, де взяти гроші.

Про це заявив директор зі стратегічного розвитку та інвестиційної політики УЗ Антон Саболєвський на IІI Міжнародній конференції "Залізниці України: розвиток та інвестиції", інформує ЦТС.

Як пояснив Саболєвський, ці кошти потрібно активно вкладати протягом п'яти років у модернізацію вагонного парку і залізничної інфраструктури.

При цьому дефіцит коштів "Укрзалізниці" на підтримку поточного стану галузі оцінюється в 2,5-3 млрд доларів.

Поліпшення ж операційної ефективності "Укрзалізниця" дозволить заощадити до 1,5 млрд доларів, уточнив Саболєвський.

Ще 1 млрд доларів, за його словами, компанія планує залучити на зовнішніх ринках запозичення. Окрім цього, знизити дефіцит на 500 млн доларів могла би ліквідація податку на землю.

Нагадаємо, що раніше "Укрзалізниця" ввела обмеження на використання дизельного палива у зв'язку з припиненням поставок та критично низькими запасами.

Регіональним підрозділам було доручено максимально скоротити парк тепловозів, задіяних у маневровій роботі, та оптимізувати пропуск вантажних поїздів електрифікованими ділянками.

Економічна правда