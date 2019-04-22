Зеленський не буде намагатися звільнити Смолія

Яків Смолій

Кандидат в президенти України Володимир Зеленський, який лідирує в другому турі виборів, не має наміру ставити свого главу Національного банку.

Про це він повідомив на брифінгу, передає FinClub.

"Ви ж знаєте, що згідно із законом [голова НБУ призначається] на термін 7 років. Його (Якова Смолія — ред) ніхто не звільнить", - сказав Зеленський.

У ст. 18 закону "Про Національний банк України" йдеться про те, що голова НБУ призначається Верховною Радою за поданням президента на 7 років.

При цьому зміна президента не є підставою для звільнення глави НБУ.

Серед десяти підстав для звільнення вказані заява про відставку із зазначенням аргументів для такого рішення; втрата бездоганної ділової репутації, а також набрання законної сили обвинувальним вироком суду.

Зазначимо, що Смолій був першим заступником глави НБУ Валерія Гонтаревої, а після її заяви про відставку став виконуючим обов'язки глави регулятора.

Як відомо, 15 березня Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку і на цю посаду призначила Якова Смолія.