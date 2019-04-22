Зеленский не будет пытаться уволить Смолия

Яков Смолий

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует во втором туре выборов, не намерен ставить своего главу Национального банка.

Об этом он сообщил на брифинге, передает FinClub.

"Вы же знаете, что по закону [глава НБУ назначается] на срок 7 лет. Его (Якова Смолия — ред) никто не уволит", – сказал Зеленский.

В ст. 18 закона "О Национальном банке Украины" говорится, что глава НБУ назначается Верховной Радой по представлению президента на 7 лет.

При этом смена президента не является основанием для увольнения главы НБУ.

Среди десяти оснований для увольнения указаны заявление об отставке с указанием аргументов для такого решения; утрата безупречной деловой репутации, а также вступление в законную силу обвинительного приговора суда.

Отметим, что Смолий был первым заместителем главы НБУ Валерии Гонтаревой, а после ее заявления об отставке стал исполняющим обязанности главы регулятора.

Как известно, 15 марта Верховная Рада поддержала увольнение Гонтаревой с должности главы Нацбанка и на эту должность назначила Якова Смолия.