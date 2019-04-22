НБУ повернув понад 1,1 мільярда рефінансу від неплатоспроможних банків

Національний банк у I кварталі 2019 року отримав на погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків 1,15 мільярда гривень.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Національний банк у I кварталі 2019 року отримав на погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків 1 151,5 млн грн. Ця сума складається з коштів, що надійшли від реалізації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб заставного майна (активів) та коштів, отриманих з інших джерел", - йдеться у повідомленні.

Найбільше коштів отримано від реалізації майнових прав – 1,044 млрд грн.

Ще 57,4 млн грн надійшли від реалізації нерухомого майна.

Іншими джерелами стали кошти від прийняття іпотеки на баланс НБУ на суму 30,7 млн грн, списання за рахунок сформованого резерву на 17 млн грн та отримання коштів від погашення заборгованості за заставленими НБУ кредитними договорами на суму 2,6 млн грн.

За найвищу ціну – 722 млн грн – реалізовано майнові права, передані ПАТ "КБ "Надра" у заставу НБУ.

Крім того, у 1 кварталі 2019 року в повному обсязі реалізовані активи неплатоспроможних банків ПАТ "Брокбізнесбанк", ПАТ "КБ "Даніель" та ПАТ "Автокразбанк", що були передані ними у заставу НБУ. Загалом від реалізації цих активів Національний банк отримав 27,2 млн грн.

Економічна правда