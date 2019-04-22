НБУ вернул более 1,1 миллиарда рефинанса от неплатежеспособных банков

Национальный банк в I квартале 2019 года получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 1,15 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк в I квартале 2019 года получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 1 151,5 млн грн. Эта сумма состоит из средств, поступивших от реализации Фондом гарантирования вкладов физических лиц залогового имущества (активов) и средств, полученных из других источников", - говорится в сообщении.

Больше всего средств получено от реализации имущественных прав – 1,044 млрд грн.

Еще 57,4 млн грн поступили от реализации недвижимого имущества.

Другими источниками стали средства от принятия ипотеки на баланс НБУ на сумму 30,7 млн грн, списания за счет сформированного резерва на 17 млн грн и получение средств от погашения задолженности за заставленными НБУ кредитными договорами на сумму 2,6 млн грн.

За самую высокую цену – 722 млн грн – реализованы имущественные права, переданные ПАО "КБ "Надра" в залог НБУ.

Кроме того, в 1 квартале 2019 года в полном объеме реализованы активы неплатежеспособных банков ПАО "Брокбизнесбанк", ПАО "КБ "Даниэль" и ПАО "Автокразбанк", которые были переданы ими в залог НБУ. В целом от реализации этих активов Национальный банк получил 27,2 млн грн.

Экономическая правда