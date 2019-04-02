Голову Держрезерву судитимуть за переміщення зерна

Прокуратура Києва завершила досудове розслідування та скерувала до суду звинувачувальний акт щодо голови Державного агентства резерву Вадима Мосійчука.

Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури, нагадуючи: службова недбалість чиновника завдала державі збитки на понад 6 млн гривень.

30 березня представники прокуратури Києва в аеропорту "Бориспіль" вручили голові Держрезерву Вадиму Мосійчуку звинувачувальний акт у справі про переміщення зерна у 2017 році з ДО "Хлібна база №85" під Харковом на ДП "Златодар" у Золотоноші.

За даними слідства, упродовж 2017 року посадовець необґрунтовано вирішив перемістити понад 14 тис. тонн зерна, які зберігалися на ДП "Хлібна база № 85" у Харківській області, на ДП "Златодар", що на Черкащині – нібито через близькість із зоною АТО.

На завантаження, розвантаження та транспортування зерна безпідставно витратили понад 6 млн гривень, вважає слідство.

Здобуто "беззаперечні докази" вчинення посадовою особою Держагентства резерву України злочину за ч. 2 ст. 367 КК України, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам та інтересам окремих юридичних осіб, стверджує прокуратура.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом до семисот п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян або без такого.

Українська правда