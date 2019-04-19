У Нацбанку оцінили можливий "вихід" іноземців з українських цінних паперів

Національний банк не бачить ризиків через можливий відтік коштів нерезидентів з облігацій внутрішньої державної позики.

Про це повідомили Економічній правді в НБУ.

"Протягом березня та квітня ми спостерігаємо збільшення інтересу інвесторів-нерезидентів до державних цінних паперів, в першу чергу довготермінових облігацій. Обсяг гривневих облігацій, які знаходяться у власності нерезидентів, зріс з початку року в чотири рази", - заявили ЕП в прес-службі Нацбанку.

Подібну ситуацію збільшення інтересу нерезидентів до ОВДП регулятор бачив і минулого року.

"Інвестори купували українські державні облігації на початку року (здебільшого короткострокові папери) і виходили з них всередині року. За підсумками 2018 року це не завадило офіційному курсу гривні відносно долара США зміцнитися на 1,4%", - кажуть в НБУ.

Попри волатильність короткострокового капіталу Національний банк наразі не бачить ризиків у цій площині для ситуації на валютному ринку.

"По-перше, обсяги притоку капіталу нерезидентів є незначними відносно обсягів ОВДП в обігу (3%). Тим більше, що за рахунок припливу капіталу НБУ нарощує міжнародні резерви, тобто подушку безпеки на випадок можливого відтоку капіталу", - запевняють представники Нацбанку.

"По-друге, наразі притік капіталу відбувається виключно в державні боргові інструменти. Натомість ризики виникали б у випадку притоку короткострокового боргового капіталу у приватний сектор, адже як наслідок можливий перегрів споживчого попиту", - додали у регулятора.

"По-третє, притік відбувається саме у гривневі боргові інструменти. А це мінімізує валютні ризики та зовнішню вразливість економіки", - резюмували в НБУ.

Разом з тим, Національний банк очікує, що інтерес нерезидентів збільшуватиметься й надалі після відкриття рахунку міжнародним депозитарієм цінних паперів Clearstream у депозитарії Національного банку.

"Встановлення прямого "лінку" з Clearstream спростить доступ іноземних інвесторів до українського ринку цінних паперів", - повідомили ЕП в прес-службі Нацбанку.

Олександр Колесніченко, ЕП