Зростає попит на державні цінні папери. Гривня зміцнюється

Міністерство фінансів на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 13,569 мільярда гривень.

Про це йдеться в даних на офіційному сайті міністерства.

Гривневі кошти залучені від продажу облігацій термінами обігу 98, 161, 287, 350, 728 і 1078 днів із середньозваженою дохідністю 19,48%, 19%, 18,5%, 18,49%, 17,54%, 17,25% річних, відповідно.

Найбільші "гривневі" розміщення - на 350 днів - 3,744 млрд грн, на 161 день - 2,753 млрд грн та на 98 днів - 2,436 млрд грн.

Доларові папери розміщені з терміном обігу 85 днів на 52,37 млн доларів під 6,5% річних і 273 дня - на 56,265 млн доларів під 7,23% річних.

В євро ОВДП були розміщені з терміном обігу 78 днів на 20,712 млн євро під 4,5% річних та 133 дні на 3,042 млн євро під 4,6%.

Зазначимо, що в 2018 році міністерство фінансів профінансувало державний бюджет на 65,128 млрд гривень, 3,478 млрд доларів і 503 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Нагадуємо:

15 січня Міністерство фінансів на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 5,595 мільярда гривень, 142,5 мільйона доларів і майже 4 мільйони євро.

Ситуація на ринку облігацій внутрішньої держпозики початку 2018 року, коли нерезиденти активно купували боргові зобов'язання країни, повторюється і на початку 2019 року.

У 2018 році Національний банк із занепокоєнням ставився до активного притоку капіталу нерезидентів.

Внаслідок інтересу нерезидентів до гривневих облігацій підвищився рівень пропозиції валюти на міжбанківському ринку, що призвело до зміцнення гривні.

Економічна правда