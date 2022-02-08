Мінфін продав держоблігацій на 2 мільярди

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Міністерство фінансів на аукціоні 8 лютого продало облігацій внутрішньої держпозики на 2 096 млн в еквіваленті.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook.

Інвесторам запропонували гривневі цінні папери з терміном обігу 3 місяці, 1 рік, 1,5 роки, 2 роки, 3 роки і 5 років, а також - доларові з терміном обігу 2 роки.

При цьому, середньозважена дохідність 3-місяічних ОВДП склала 11,50% - від їх продажу залучили 1,634 млрд грн, задовольнивши всі 28 заявок.

Середньозважена дохідність річних ОВДП - 11,93% (+3 б.п.) - залучили 23 млн грн, задоволені 14 із 16 заявок.

Середньозважена дохідність 1,5-річних облігацій - 12% (+10 б.п.) - задовольнили усі 11 заявок, залучивши 23 млн грн.

А від продажу 2-річних цінних паперів залучили 69 млн грн: дохідність 13%, задоволені усі 10 заявок.

Середньозважена дохідність 3-річних ОВДП - 12,95%, задовольнили 2 заявки і залучили 1 млн грн.

Натомість від продажу 5-річних цінних паперів залучили 2 млн грн (дохідність 13,25%, задоволена 1 заявка).

Від продажу 2-річних долаорових ОВДП - залучили 12,3 млн дол, дохідність - 3,9%.

Нагадуємо:

Міністерство фінансів на аукціоні 1 лютого продало облігацій внутрішньої держпозики на 213,8 млн грн в еквіваленті.

Міністерство фінансів на аукціоні 25 січня продало облігацій внутрішньої позики на суму 2,846 млрд грн: на 2,842 млрд - 3-місячні облігації і лише на 4 млн - 1,5 річні.

Міністерство фінансів 18 січня продало облігацій внутрішньої позики на суму 4,15 млрд грн, переважно – доларових.

На першому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики уряд залучив до бюджету 3,9 млрд грн, при цьому підняв ставки за майже всіма паперами.

Українські євробонди стрімко падали у ціні через ризик повномасштабного вторгнення в Україну після безрезультатних перемовин США та НАТО з Росією. Падіння продовжилося 17 січня.

ЕП детально пояснювала, чим це може загрожувати фінансово.

Загроза з боку РФ вплинула також на курс гривні, що слабне протягом останнього тижня. Зокрема, НБУ заявив, що рушієм ослаблення гривні є психологічний чинник.

Економічна правда