Як інвестувати в майбутнє дітей

З появою дитини в родині перед батьками постає питання, як забезпечити їй краще майбутнє і дати матеріальну підтримку для життєвого старту.

Ми розуміємо, що нас чекають великі витрати, тому варто подумати про це завчасно.

У розвиненій частині світу люди живуть не одним днем, а завжди планують своє майбутнє, свої витрати та доходи. Коли є попит, то є і пропозиція – інструменти та форми розумного заощадження.

Накопичення певної суми до повноліття дитини є звичайним досвідом для громадян розвинених країн.

Наприклад, у Великобританії популярним є відкриття іменного ощадного рахунку ISA з відсутністю оподаткування нарахованих відсотків. Кошти можна зняти лише після досягнення дитиною 18 років (вона може керувати цим рахунком з 16 років), а внески на цей рахунок робить будь-хто.

Батьки можуть обрати один з двох видів ISA: готівковий рахунок (Junior Cash ISA) або інвестування в акції та облігації (Junior Stocks and Shares ISA). У другому випадку відсутні податки з прибутку, отриманого в результаті торгівлі.

У США з'явився застосунок EarlyBird для батьків, які хочуть інвестувати в майбутнє дитини. З його допомогою можна купувати цінні папери для неповнолітнього, а він зможе самостійно керувати рахунком з 18 років.

Додаток дасть змогу батькам та іншим родичам відкладати гроші на освіту на спеціальний освітній рахунок, який не підлягає оподаткуванню. Однією з особливостей застосунку є те, що подарунок дитині може зробити будь-хто.

Автором додатку EarlyBird є Джордан Векслер. Він зрозумів, що гроші, витрачені на подарунки маленьким родичам, можна використати ефективніше. Так робив його батько з дванадцятирічного віку Джордана. Він відкладав гроші, завдяки чому в нього була сума для реалізації першого стартапу.

Щоб почати інвестувати в дитину, необхідно відповісти на кілька питань.

По-перше, слід визначитися, на що підуть накопичення: на вищу освіту чи купівлю нерухомості. Виходячи з мети, можна зафіксувати розмір суми.

По-друге, встановити, на скільки років розробляється план інвестування. Чим менший строк, тим більш консервативні мають бути інструменти.

По-третє, визначити суму, яку сім'я може відкладати. Також необхідно розуміти ризики. Виходячи з цього фактору, слід обирати інструменти. Крім того, інвестор має обрати: керувати інвестиційним портфелем самостійно чи покластися на фонди або довірче управління.

Які є інструменти для інвестицій?

Інвестор-початківець може розгубитися, побачивши різноманіття інструментів, хоча розібратися в них зовсім не важко. Розгляньмо більш детально інструменти, доступні для інвестування кожному.

Найбільш зрозумілий інструмент для більшості – банківський депозит. Рахунок можна відкрити на ім'я дитини або на своє і поповнювати його.

Переваги – просте оформлення, не потрібні специфічні знання. Недоліки – низька дохідність, яка не перекриває інфляцію, при достроковому знятті коштів втрачаються відсотки, відсутність можливості активно керувати коштами.

Більш дохідними та стабільними є гарантовані урядом цінні папери (облігації внутрішньої державної позики – ОВДП). Ви так само вкладаєте певну суму й отримуєте відсотки. Держава у будь-якому випадку гарантує 100% виплати за цими облігаціями, які не обмежені сумою 200 тис грн, як депозити.

Випускає державні облігації Міністерство фінансів. Їх переваги – дохідність значно вища, ніж у депозитів, мінімальна сума інвестицій становить 1 тис грн, надійність гарантована державою, ОВДП можна продати достроково, немає оподаткування доходу, отриманого в результаті торгівлі ОВДП.

Недоліки – процедура купівлі державних облігацій складніша, ніж оформлення депозиту в банку, а при достроковому продажу облігацій їх ціна може бути нижчою, ніж ціна купівлі, якщо за цей час був ріст відсоткової ставки.

Один із способів отримати збалансований та диверсифікований інвестиційний портфель – вкладання коштів в інвестиційні фонди. Гроші потрапляють до пайового інвестиційного фонду (ПІФ), яким розпоряджається керівна компанія.

Саме керівники фонду вирішують відповідно до його стратегії та вимог законодавства, як вкладати гроші пайовиків та які активи купувати. Такими активами можуть бути акції, облігації, депозити, нерухомість.

Переваги – незначна сума для початку інвестування, наявність досвідчених спеціалістів у керівництві фонду, потенційно більший дохід порівняно з депозитами, можливість швидко продати пай,доступність звітної інформації.

Недоліки – при падінні ціни паю можливі втрати, якщо вийти з інвестиції та зафіксувати негативний результат.

Розгляньмо інвестування в акції. Купуючи акції, інвестор стає власником частини компанії, яка їх випустила. Він має право на частину доходів компанії, що можуть виплачуватися у вигляді дивідендів, та може брати участь в управлінні компанією, відвідуючи загальні збори акціонерів.

Переваги – інвестор є співвласником компанії, інвестування в акції забезпечує ефективний захист грошей від інфляції та високу ліквідність (акції можуть бути продані за кілька секунд), це один з потенційно найприбутковіших інструментів.

Недоліки – купівля акцій пов'язана з ризиком, адже немає гарантій стабільної роботи підприємства-емітента. Ціни на акції схильні до різких ринкових коливань. Вартість активів то зростає, то падає, а для спокійного спостереження за такими стрибками потрібен досвід.

Для купівлі акцій чи облігацій необхідно відкрити два рахунки: у цінних паперах у депозитарній установі і торговий, брокерський рахунок в інвестиційній фірмі.

Часто це одна юридична особа, що має дві ліцензії. Однак відкривати всі рахунки в одній фірмі необов'язково. Активи можна зберігати в держбанку з відповідною ліцензією, а торгувати – через більш лояльного брокера.

Після обрання методу накопичення коштів необхідно розібратися з нюансами. Для цього існує безліч курсів та відео на Youtube.

Обираючи фінансову установу, необхідно вивчити їх тарифи і впевнитися в наявності ліцензій на депозитарну (відкриття рахунків) та брокерську діяльність (здійснення за вашим замовленням операцій купівлі-продажу цінних паперів).

Починаючи інвестувати, не використовуйте інструменти з високими ризиками, до таких належить криптовалюта. Намагайтеся робити внески щомісяця, навіть якщо вони зовсім незначні. Це допоможе виробити звичку накопичувати кошти. Інвестування – це не лише про накопичення, а й про збереження грошей.