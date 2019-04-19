В Нацбанке оценили возможный «выход» иностранцев из украинских ценных бумаг

Национальный банк не видит рисков из-за возможного оттока средств нерезидентов из облигаций внутреннего государственного займа.

Об этом сообщили Экономической правде в НБУ.

"В течение марта и апреля мы наблюдаем увеличение интереса инвесторов-нерезидентов к государственным ценным бумагам, в первую очередь долгосрочных облигаций. Объем гривневых облигаций, находящихся в собственности нерезидентов, вырос с начала года в четыре раза", - заявили ЭП в пресс-службе Нацбанка.

Подобную ситуацию увеличения интереса нерезидентов к ОВГЗ регулятор видел и в прошлом году.

"Инвесторы покупали украинские государственные облигации в начале года (в основном краткосрочные бумаги) и выходили из них внутри года. По итогам 2018 года это не помешало официальному курсу гривни к доллару США укрепиться на 1,4%", - говорят в НБУ.

Несмотря на волатильность краткосрочного капитала Национальный банк пока не видит рисков в этой плоскости для ситуации на валютном рынке.

"Во-первых, объемы притока капитала нерезидентов незначительны относительно объемов ОВГЗ в обращении (3%). Тем более, что за счет притока капитала НБУ наращивает международные резервы, то есть подушку безопасности на случай возможного оттока капитала", - уверяют представители Нацбанка.

"Во-вторых, пока приток капитала происходит исключительно в государственные долговые инструменты. Риски возникали бы в случае притока краткосрочного долгового капитала в частный сектор, ведь как следствие возможен перегрев потребительского спроса", - добавили у регулятора.

"В-третьих, приток происходит именно в гривневые долговые инструменты. А это минимизирует валютные риски и внешнюю уязвимость экономики", - резюмировали в НБУ.

Вместе с тем, Национальный банк ожидает, что интерес нерезидентов будет увеличиваться и в дальнейшем после открытия счета международным депозитарием ценных бумаг Clearstream в депозитарии Национального банка.

"Установление прямого "линка" с Clearstream упростит доступ иностранных инвесторов к украинскому рынку ценных бумаг", - сообщили ЭП в пресс-службе Нацбанка.

Александр Колесниченко, ЭП