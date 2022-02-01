Мінфін продав держоблігацій лише на 214 мільйонів

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Міністерство фінансів на аукціоні 1 лютого продало облігацій внутрішньої держпозики на 213,8 млн грн в еквіваленті.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook.

Інвесторам запропонували гривневі цінні папери з терміном обігу 6 місяців, 1 рік, 1,5 роки та 2 роки і доларові ОВДП з терміном обігу 1 рік.

Середньозважена дохідність 6-місячних ОВДП склала 11,50% (+51 б.п.) - задоволені усі 18 заявок, від їх продажу залучили 67,2 млн грн.

Водночас від продажу 2-річних облігацій залучили 16,1 млн грн: дохідність - 13% (+ 5 б.п.), задовольнили 13 із 14 заявок.

При цьому, Мінфін не задовольнив попит на 1-річні та 1,5-річні ОВДП в гривні, в результаті чого аукціони не відбулися.

А середньозважена дохідність за 1-річними доларовими паперами склала 3,7% - залучили 4,6 млн дол.

Нагадуємо:

Міністерство фінансів на аукціоні 25 січня продало облігацій внутрішньої позики на суму 2,846 млрд грн: на 2,842 млрд - 3-місячні облігації і лише на 4 млн - 1,5 річні.

Міністерство фінансів 18 січня продало облігацій внутрішньої позики на суму 4,15 млрд грн, переважно – доларових.

На першому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики уряд залучив до бюджету 3,9 млрд грн, при цьому підняв ставки за майже всіма паперами.

Українські євробонди стрімко падали у ціні через ризик повномасштабного вторгнення в Україну після безрезультатних перемовин США та НАТО з Росією. Падіння продовжилося 17 січня.

ЕП детально пояснювала, чим це може загрожувати фінансово.

Загроза з боку РФ вплинула також на курс гривні, що слабне протягом останнього тижня. Зокрема, НБУ заявив, що рушієм ослаблення гривні є психологічний чинник.

Економічна правда