США ввели санкції проти Центрального банку Венесуели

Офіс контролю за іноземними активами Мінфіну США ввів санкції проти Центробанку Венесуели. Санкції перешкоджатимуть більшій кількості операцій банку, але особисті грошові перекази громадян і гумдопомога залишатимуться доступними.

Про це у середу заявили у Міністерстві фінансів США, передає "Укрінформ".

Санкції також ввели проти керівника Центрального банку Венесуели Іліана Жозефа Руцца Терана.

За словами глави Мінфіну США Стівена Мнучина, санкції запроваджуються, щоб "запобігти використання банку як інструменту незаконних дій режиму Мадуро, який продовжує грабувати активи Венесуели".

"Цей крок демонструє рішучість адміністрації Трампа не допустити доступу режиму Мадуро до фінансової ситсеми США, у тому числі, через Центробанк Венесуели", - підкреслили у міністерстві.

Нагадаємо:

На початку квітня Сполучені Штати прийняли пакет санкцій проти 2 нафтових компаній Венесуели - Ballito Bay Shipping Inc. і ProPer in Management Inc. - та 35 суден, які використовуються режимом Мадуро для експорту нафтопродуктів.

У березні Мінфін США ввів санкції щодо золотодобувного підприємства Венесуели VG Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven) і його президента.

Українська правда