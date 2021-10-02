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У венесуельській валюти стало на шість нулів менше

Субота, 2 жовтня 2021, 15:50
 

Венесуела провела деномінацію, після якої у знецінилася національної валюти  болівара стало на шість нулів менше. 

Про це повідомляє агентство Associated Press. 

До коригування купюрою з найвищим номіналом була банкнота в 1 млн боліварів, яка за станом на четвер коштувала трохи менше 25 центів. Тепер найбільша купюра буде мати номінал в 100 боліварів і коштувати трохи менше 25 дол. 

Видання повідомляє, що деномінація болівара покликана спростити касові операції та бухгалтерські розрахунки, які зараз ускладнює величезна кількість нулів у сумах, відзначає агентство. 

Нагадуємо: 

Раніше дволітрова пляшка газованої води могла коштувати більше 8 млн боліварів, при цьому банки дозволяли громадянам знімати не більше 20 млн боліварів в день. Уряд Венесуели вже втретє проводить деномінацію. Раніше болівар втратив три нуля в 2008 році і п'ять нулів в 2018 році.

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Венесуела

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