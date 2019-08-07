Трамп запровадив проти Венесуели повне економічне ембарго

Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення повного економічного ембарго проти Венесуели.

Про це пише DW.

Цим розпорядженням, як повідомляє Білий дім, Трамп заморозив всі активи уряду Венесуели і пов'язаних з ним організацій, що знаходяться на території США , а також заборонив будь-які економічні операції з ними. Виняток зроблено для операцій, пов'язаних з наданням гуманітарної допомоги.

У тексті указу Трамп зазначив, що його рішення пов'язане "з узурпацією влади незаконним режимом Ніколаса Мадуро, а також порушенням прав людини, включаючи довільні або незаконні арешти і затримання венесуельських громадян, втручання в свободу вираження поглядів і спроби підірвати тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо і демократично обрану Національну асамблею Венесуели".

У документі також пояснюється, що поняття "уряд Венесуели" включає в себе державу і уряд Венесуели, будь-який політичний підрозділ, відомство або їх структури, в тому числі Центральний банк Венесуели і державну нафтогазову компанію Венесуели Petrуleos de Venezuela, Sociedad Anonima (PDVSA).

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо привітав нові санкції США проти Мадуро.

Йдеться про захист венесуельців, ті, хто підтримує незаконне перебування Мадуро при владі, повинні знати, що це не залишиться без наслідків, написав опозиційний політик у своєму мікроблозі Twitter.

Нагадуємо:

Наприкінці січня 2019 року голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Це сталося після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін внаслідок президентських виборів, які бойкотувала опозиція та не визнали багато держав.

США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС, Латинської Америки й Організації американських держав визнали Гуайдо легітимним президентом Венесуели.

На підтримку Мадуро виступають такі держави, як Росія, Китай та Туреччина.

20 квітня лідер опозиції Хуан Гуайдо анонсував фінальний етап операції з усунення Мадуро від влади на 1 травня.

30 квітня ситуація у Венесуелі загострилася: Гуайдо оголосив кінець режиму президента Мадуро, його підтримали США, поліція застосувала сльозогінний газ і військову техніку проти маніфестантів.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що відповідальність за те, що відбувається у Венесуелі, лежить також на Росії і Кубі.

2 травня лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо заявив, що за останні 2 дні під час протестів загинули 2 людей.

Лідер опозиції Венесуели, глава Національної асамблеї Хуан Гуайдо визнав помилки, допущені ним при спробі почати військове повстання для повалення чинного президента Ніколаса Мадуро.

Українська правда