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США звинувачують українську компанію в транспортуванні венесуельської нафти

Середа, 20 січня 2021, 10:30
 

США запровадили санкції проти української компанії, яка звинувачується у перевезенні венесуельської нафти.

Джерело: "Голос Америки", сервіс You control

Деталі: Міністерство фінансів США заявило, що санкції запроваджені проти одеської компанії Fides Ship Management. Також під санкції потрапили чотири кораблі, якими керує компанія: Baliar (ходить під прапором Ліберії), Balita, Domani, Freedom (усі троє ходять під камерунським прапором).

Згідно з даними ресурсу You control, компанія зареєстрована у 2015 році. Адресою вказаний Суворовський район міста Одеси.

Нагадаємо: 19 січня Сполучені Штати внесли до санкційного списку російський корабель-трубоукладач"Фортуна", задіяний у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Українська правда

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