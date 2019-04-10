Нацбанк вперше оцінив діяльність платіжних систем

Національний банк України вперше опублікував звіт по оверсайту платіжних систем.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

На кінець 2018 року в Україні функціонувало 42 внутрішньодержавні та міжнародні платіжні системи, створені резидентами і нерезидентами, а також дві системи, створені Нацбанком.

Єдиною системно важливою платіжною системою в Україні, за результатами діяльності 2018 року, залишається Система електронних платежів (СЕП НБУ).

Соціально важливими визнані платіжні системи Поштовий переказ, FORPOST, Masterсard, Visa, Western Union.

Ще шість платіжних систем увійшли в категорію важливих: ІнтерПейСервіс, City 24, Фінансовий світ (Українська платіжна система), MoneyGram, INTELEXPRESS, RIA.

Також в минулому році на український ринок зайшла найбільша в світі за кількістю емітованих платіжних карт китайська міжнародна платіжна система UnionPay International.

Крім того, зареєстрована нова міжнародна платіжна система і ще дві внутрішньодержавні платіжні системи розширили перелік послуг і стали міжнародними.

В Україні здійснюється спільний оверсайт між центральним банком Бельгії і Нацбанком України по платіжній системі MasterCard, за якою виконується близько 70% безготівкових карткових операцій в Україні.

"Оприлюднення Звіту з оверсайта є звичною практикою для більшості центральних банків розвинутих країн світу. Відтепер і Національний банк України публікуватиме цей Звіт щорічно", - зазначив НБУ.