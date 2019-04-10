Нацбанк впервые оценил деятельность платежных систем

Национальный банк Украины впервые опубликовал отчет по оверсайту платежных систем.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

На конец 2018 года в Украине функционировало 42 внутригосударственные и международные платежные системы, созданные резидентами и нерезидентами, а также две системы, созданные Нацбанком.

Единственной системно важной платежной системой в Украине, по результатам деятельности 2018 года, остается Система электронных платежей (СЭП НБУ).

Социально важными признаны платежные системы Почтовый перевод, FORPOST, Masterсard, Visa, Western Union.

Еще шесть платежных систем вошли в категорию важных: Интерпейсервис, City 24, Финансовый мир (Украинская платежная система), MoneyGram, INTELEXPRESS, RIA.

Также в прошлом году на украинский рынок зашла крупнейшая в мире по количеству эмитированных платежных карт китайская международная платежная система UnionPay International.

Кроме того, зарегистрирована новая международная платежная система и еще две внутригосударственные платежные системы расширили перечень услуг и стали международными.

В Украине осуществляется совместный оверсайт между центральным банком Бельгии и Нацбанком Украины по платежной системе MasterCard, по которой выполняется около 70% безналичных карточных операций в Украине.

"Обнародование отчета по оверсайту является привычной практикой для большинства центральных банков развитых стран мира. Отныне Национальный банк будет публиковать этот отчет ежегодно", – отметил НБУ.