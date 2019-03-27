Китайська Geely придбає половину Smart, щоб підтримати Daimler — ЗМІ

Німецький автомобільний концерн Daimler близький до угоди про продаж 50% підрозділу Smart китайській компанії Geely.

Про це пише Financial Times з посиланням на три інформованих джерела, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами одного з них, продаж частки буде підтверджено до початку автосалону в Шанхаї, який відбудеться 16-25 квітня.

Geely минулого року стала мажоритарним акціонером Daimler, і купівля частки в збитковому підрозділі Smart, імовірно, допоможе фінансам німецької компанії. Smart продає загалом 130 тис. автомобілів на рік, тоді як Mercedes-Benz, що також входить до групи Daimler – майже 2,25 млн.

Зближення Geely та Daimler продовжилося укладенням угоди про створення спільного підприємства, яке пропонуватиме в Китаї послуги виклику автомобілів з водієм і каршерінгу.

Geely останніми роками активно розширює портфель брендів. Крім частки участі в Daimler, китайська група вже частково або повністю контролює такі компанії, як шведська Volvo Cars, LEVC (виробник чорних таксі), британська Lotus і малайзійська Proton.

Нагадаємо, раніше Geely придбала розробника "літаючих автомобілів" Terrafugia.