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Китайская Geely купит половину Smart, чтобы поддержать Daimler — СМИ

Среда, 27 марта 2019, 13:51
 

Немецкий автомобильный концерн Daimler близок к соглашению о продаже 50% подразделения Smart китайской компании Geely.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на три информированных источника, передает "Интерфакс-Украина".

По словам одного из них, продажа доли будет подтверждена до начала автосалона в Шанхае, который пройдет 16-25 апреля.

Geely в прошлом году стала мажоритарным акционером Daimler, и покупка доли в убыточном подразделении Smart, вероятно, поможет финансам германской компании. Smart продает всего 130 тыс. автомобилей в год, тогда как Mercedes-Benz, также входящий в группу Daimler - около 2,25 млн.

Сближение Geely и Daimler продолжилось подписанием соглашения о создании совместного предприятия, которое будет предлагать в Китае услуги вызова автомобилей с водителем и каршеринга.

Geely в последние годы активно расширяет портфель брендов. Помимо доли участия в Daimler, китайская группа уже частично или полностью контролирует такие компании, как шведская Volvo Cars, LEVC (производитель черных такси), британская Lotus и малазийская Proton.

Напомним, ранее Geely приобрела разработчика "летающих автомобилей" Terrafugia.

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авто Geely

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