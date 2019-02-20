У німецьку залізницю інвестують 11 мільярдів євро, щоб потяги прибували вчасно

Німецька державна залізнична компанія Deutsche Bahn запустила річний проект із модернізації залізничної мережі Німеччини, щоб вирішити проблему постійних запізнень поїздів.

Як повідомляє Deutsche Welle, компанія оголосила про свій план модернізації близько 1500 кілометрів залізничного шляху, а також 650 залізничних станцій і 300 мостів. У проект інвестують 10,7 млрд євро.

Незважаючи на "пунктуальну репутацію" Німеччини, німецька залізниця в останні роки страждає від затримок, причому пунктуальність знизилася до 70%.

У минулому році Deutsche Bahn визнала, що кожен четвертий потяг прибував із запізненням, а також – понад третина високошвидкісних поїздів ICE.

Хоча проект спрямований на вирішення проблеми запізнень, під час його реалізації можливі затримки потягів, коли будівництво розпочнеться, підкреслює видання.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, через відсутність інвестицій компанія перенесла свою мету досягнути пунктуальності потягів у 82% на сім років - до 2025 року.

Як повідомлялось, у Німеччині шарф, який німкеня сплела, аби продемонструвати запізнення поїздів Deutsche Bahn, продали на eBay за 7550 євро.

Європейська правда