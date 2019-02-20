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В немецкую железную дорогу инвестируют 11 миллиардов евро, чтобы поезда прибывали вовремя

Среда, 20 февраля 2019, 20:25
 

Немецкая государственная железнодорожная компания Deutsche Bahn в среду запустила проект по модернизации железнодорожной сети Германии, чтобы решить проблему постоянных опозданий поездов.

Как сообщает Deutsche Welle, компания объявила о своем плане модернизации около 1500 км железнодорожных путей, а также 650 станций и 300 мостов. В проект инвестируют 10,7 млрд евро.

Несмотря на "пунктуальную репутацию" Германии, немецкая железная дорога в последние годы страдает от задержек, причем пунктуальность снизилась до 70%.

В прошлом году Deutsche Bahn признала, что каждый четвертый поезд прибывал с опозданием, а также - более трети высокоскоростных поездов ICE.

Хотя проект направлен на решение проблемы опозданий, во время его реализации возможны задержки поездов, когда строительство начнется, подчеркивает издание.

По сообщениям местных СМИ, из-за отсутствия инвестиций компания перенесла свою цель достичь пунктуальности поездов в 82% на семь лет - до 2025 года.

Как сообщалось, шарф, который немка связала, чтобы продемонстрировать опоздания поездов Deutsche Bahn, продали на eBay за 7550 евро.

Европейская правда

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Германия железная дорога

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