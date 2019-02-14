Євросоюз узгодив реформу авторського права в інтернеті

Згідно з реформою авторського права в ЄС, ЗМІ, зокрема, належить винагорода, якщо їхні матеріали повторно використовувалися агрегаторами або соцмережами, наприклад Google або Facebook.

Про це пише DW.

Представники Ради ЄС, Єврокомісії, а також Європарламенту в середу, 13 лютого, досягли угоди щодо реформи авторського права в Євросоюзі.

Зокрема, реформа передбачає, що ЗМІ повинні отримувати винагороду, якщо їх матеріали повторно використовувалися агрегаторами або соціальними мережами, наприклад Google або Facebook.

Крім того, винагороду повинні будуть отримувати і власники прав або творці контенту, якщо їх пісні або відеоролики поширюються через онлайн-портали. Ця стаття реформи торкнеться в першу чергу YouTube.

Європарламентарій від німецького Християнсько-демократичного союзу Аксель Фосс вітав угоду про реформу.

"Захист цифрового авторського права покладе край епосі Дикого Заходу в Інтернеті. Тепер ми зможемо відповідати новій реальності і бізнес-моделям цифрового століття", - вважає Фосс.

З ним незгодна депутат Європарламенту від "Піратської партії" Юлія Реда.

"Ця угода являє собою небезпеку для дрібних видавництв, авторів і в тій же мірі для інтернет-користувачів", - впевнена Реда.

Реформа, суть якої полягає в модернізації авторського права в епоху цифрових технологій, обговорюється в Євросоюзі з 2016 року.

Навколо законопроекту велися запеклі дискусії. Великі інтернет-компанії, в тому числі Google і Wikipedia, висловлювалися проти деяких статей реформи. У липні Європарламент відхилив законопроект у зв'язку з тим, що ряд його положень викликав критику фахівців.

Для вступу в силу рішення, прийняте в середу, має ще бути схвалене представниками всіх країн-членів Європейського Союзу та Європарламентом.

Українська правда