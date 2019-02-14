Євросоюз узгодив реформу авторського права в інтернеті
Згідно з реформою авторського права в ЄС, ЗМІ, зокрема, належить винагорода, якщо їхні матеріали повторно використовувалися агрегаторами або соцмережами, наприклад Google або Facebook.
Про це пише DW.
Представники Ради ЄС, Єврокомісії, а також Європарламенту в середу, 13 лютого, досягли угоди щодо реформи авторського права в Євросоюзі.
Зокрема, реформа передбачає, що ЗМІ повинні отримувати винагороду, якщо їх матеріали повторно використовувалися агрегаторами або соціальними мережами, наприклад Google або Facebook.
Крім того, винагороду повинні будуть отримувати і власники прав або творці контенту, якщо їх пісні або відеоролики поширюються через онлайн-портали. Ця стаття реформи торкнеться в першу чергу YouTube.
Європарламентарій від німецького Християнсько-демократичного союзу Аксель Фосс вітав угоду про реформу.
"Захист цифрового авторського права покладе край епосі Дикого Заходу в Інтернеті. Тепер ми зможемо відповідати новій реальності і бізнес-моделям цифрового століття", - вважає Фосс.
З ним незгодна депутат Європарламенту від "Піратської партії" Юлія Реда.
"Ця угода являє собою небезпеку для дрібних видавництв, авторів і в тій же мірі для інтернет-користувачів", - впевнена Реда.
Реформа, суть якої полягає в модернізації авторського права в епоху цифрових технологій, обговорюється в Євросоюзі з 2016 року.
Навколо законопроекту велися запеклі дискусії. Великі інтернет-компанії, в тому числі Google і Wikipedia, висловлювалися проти деяких статей реформи. У липні Європарламент відхилив законопроект у зв'язку з тим, що ряд його положень викликав критику фахівців.
Для вступу в силу рішення, прийняте в середу, має ще бути схвалене представниками всіх країн-членів Європейського Союзу та Європарламентом.
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