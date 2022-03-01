"Ланет" підключає інтернет у бомбосховищах та укриттях окремих районів Києва
Мережа "Ланет" заявила, що підключає інтернет у бомбосховищах та укриттях окремих районів Києва за наявності технічної можливості.
Про це повідомляє пресслужба провайдера у Facebook.
"Як з’ясувати можливість підключення:
- написати нам у приватні повідомлення,
- перевірити на сайті, вибравши вулицю та номер будинку.
"Наголошуємо, що ми організовуємо винятков закриті точки доступу, адже російські окупанти можуть під’єднуватися до відкритих точок доступу Wi-Fi", – пояснюють у компанії.
Якщо за вашою адресою немає технічної можливості підключення, але бомбосховище чи укриття розташовані в межах покриття провайдера, просять звернутися до техпідтримки приватним повідомленням.
"Наші спеціалісти перевірять можливість проведення інтернету із сусідніх будинків", – додали в "Ланет".
Економічна правда
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