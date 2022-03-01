"Ланет" підключає інтернет у бомбосховищах та укриттях окремих районів Києва

Мережа "Ланет" заявила, що підключає інтернет у бомбосховищах та укриттях окремих районів Києва за наявності технічної можливості.

Про це повідомляє пресслужба провайдера у Facebook.

"Як з’ясувати можливість підключення:

написати нам у приватні повідомлення,

перевірити на сайті, вибравши вулицю та номер будинку.

"Наголошуємо, що ми організовуємо винятков закриті точки доступу, адже російські окупанти можуть під’єднуватися до відкритих точок доступу Wi-Fi", – пояснюють у компанії.

Якщо за вашою адресою немає технічної можливості підключення, але бомбосховище чи укриття розташовані в межах покриття провайдера, просять звернутися до техпідтримки приватним повідомленням.

"Наші спеціалісти перевірять можливість проведення інтернету із сусідніх будинків", – додали в "Ланет".

Економічна правда