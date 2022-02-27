Сервери домену .UA перевели до країн ЄС

Компанія "Хостмайстер" перенесла до країн ЄС сервери, що забезпечують працездатність домену .UA. Раніше сервери були розташовані в Києві.

Про це повідомляє "Хостмайстер" у Facebook.

"Компанія "Хостмайстер" висловлює вдячність доменним реєстрам та інтернет-компаніям з різних країн за запропоновану допомогу", – йдеться в повідомленні.

Раніше компанія "Хостмайстер" почала використовувати захист Cloudflare DNS firewall для найбільших публічних доменів com.ua та kiev.ua.

"Крім того, для захисту інших публічних доменів в .UA (у тому числі домену gov.ua, у якому розташовані органи державної влади України) компанія підключила хмарні сервіси доменних імен, розташовані в країнах Європи (ЄС – ЕП)", – додали там.

Економічна правда