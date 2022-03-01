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"Окупанти будуть глушити інтернет". Наскільки це критично?

"Окупанти будуть глушити інтернет". Наскільки це критично?

Чи зможе ворожа армія повністю відрізати місто від зв’язку на тривалий час?
Вівторок, 1 березня 2022, 13:44
Костянтин Корсун
експерт з кібербезпеки та інформаційної безпеки

Це можливо, але лише локально, і виключно для сигналів, які передаються "повітрям": Wi-Fi, Bluetooth, GSM, радіостанції на певних частотах, супутниковий сигнал.

Заглушити інтернет, який надається стаціонарно провайдерами "по проводам" у квартири – неможливо технічно, хіба що шляхом фізичного руйнування серверів, дата-центру, каналів, колодязів та іншої фізичної інфраструктури.

Маленька коробочка вартістю менше $100 здатна заглушити усі види радіосигналів у радіусі 10-20 метрів, а велика коробочка (наприклад, ось така: або інші комплекси РЕБ) – може заглушити сигнали на відстані 20-25 кілометрів.

Тобто у разі включення потужного комплексу постановки перешкод – на якийсь час буде ускладнена передача будь-яких радіосигналів у певному секторі.

Підкреслюю — не по всьому радіусу, а лише там, куди направлено придушення. І при тому, що станції будуть розміщені за 5-10 км від об’єкту придушення.

Це як з кулеметом, який стріляє лише туди, куди направлено ствол і лише на певну відстань.

За таких обмежень вкрай складно або неможливо придушити усі радіосигнали на великий території. Наприклад, на усій території міста-героя Харкова. 

Плюс традиційна для окупантів якість технічної реалізації а-ля "жигулі-стайл", а також обмежений запас палива для дизель-генератора.

Але ще важливо знати, що великі стаціонарні комплекси постановки перешкод дуже легко вирахувати і ще легше знищити як артилерією/ракетами, так й авіацією/БПЛА або навіть звичайною гранатою, тому що розміщені на базі звичайної вантажівки.

І це успішно було продемонстровано десятки разів на Донбасі – тобто досвід боротьби з цієї штукою є. Думаю, останньої ночі він був задіяний у боях під Харковом.

Так що не нервуємо і не поширюємо панічні чутки. Все буде Україна.

Слава Україні.

Слава її Героям.

Ми обов’язково переможемо, і вже скоро.

Опубліковано з дозволу автора. 

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