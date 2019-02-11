Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок

11 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,06 - 27,11 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,1 - 27,13 гривні;

Євро - 30,66 - 30,7 гривні;

Російський рубль - 0,4126 - 0,4133 гривні.

На готівковому ринку станом на 10:40 котирування гривні до долара становили 26,98 - 27,28 гривні. Євро купують за 30,54 гривні, продають за 31,05 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,12 - 27,23 гривні, євро - 30,94 - 31 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 11 лютого на рівні 26,89 гривні.

8 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,12 - 27,17 гривні за долар.

Економічна правда