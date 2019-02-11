Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок
11 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,06 - 27,11 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,1 - 27,13 гривні;
Євро - 30,66 - 30,7 гривні;
Російський рубль - 0,4126 - 0,4133 гривні.
На готівковому ринку станом на 10:40 котирування гривні до долара становили 26,98 - 27,28 гривні. Євро купують за 30,54 гривні, продають за 31,05 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,12 - 27,23 гривні, євро - 30,94 - 31 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 11 лютого на рівні 26,89 гривні.
8 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,12 - 27,17 гривні за долар.
Економічна правда
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