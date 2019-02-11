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Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро

Понеділок, 11 лютого 2019, 09:15
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 11 лютого на рівні 26,89 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,52 гривні (на 8 лютого - 30,58 гривні).

Нагадуємо:

8 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,12 - 27,17 гривні за долар.

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 8 лютого на рівні 26,96 гривні.

Економічна правда

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НБУ гривня

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