Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро
Понеділок, 11 лютого 2019, 09:15
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 11 лютого на рівні 26,89 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,52 гривні (на 8 лютого - 30,58 гривні).
Нагадуємо:
8 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,12 - 27,17 гривні за долар.
Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 8 лютого на рівні 26,96 гривні.
Економічна правда
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