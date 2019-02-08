Гривня на закритті міжбанку впала нижче 27 за долар

8 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,12 - 27,17 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,12 - 27,17 гривні;

Євро - 30,74 - 30,79 гривні;

Російський рубль - 0,4119 - 0,4131 гривні.

Нагадуємо:

8 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 - 26,89 гривні за долар.

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 8 лютого на рівні 26,96 гривні.

Економічна правда