Гривня на закритті міжбанку впала нижче 27 за долар
П'ятниця, 8 лютого 2019, 17:35
8 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,12 - 27,17 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,12 - 27,17 гривні;
Євро - 30,74 - 30,79 гривні;
Російський рубль - 0,4119 - 0,4131 гривні.
Нагадуємо:
8 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 - 26,89 гривні за долар.
Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 8 лютого на рівні 26,96 гривні.
Економічна правда
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