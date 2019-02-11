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Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок

Понедельник, 11 февраля 2019, 11:14
 

11 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,06 - 27,11 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,1 - 27,13 гривни;

Евро - 30,66 - 30,7 гривни;

Российский рубль - 0,4126 - 0,4133 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 10:40 котировки гривни к доллару составляли 26,98 - 27,28 гривни. Евро покупают по 30,54 гривни, продают по 31,05 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,12 - 27,23 гривни, евро - 30,94 - 31 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 11 февраля на уровне 26,89 гривни.

8 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,12 - 27,17 гривни за доллар.

Экономическая правда

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