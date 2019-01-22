Український дім в Давосі 21 січня відчинив свої двері, відкриваючи тиждень панельних дискусій, культурних івентів і нетворкінг-сесій для світової бізнес-еліти.

Ключові події тижня включають появу Президента України Петра Порошенка, легенд боксу братів Кличків, володаря Grammy Вайклефа Жана, творців популярного в усьому світі йога-проекту Boho Beautiful і Міністра фінансів Оксани Макарової.

Український дім у Давосі демонструє можливості інвестування в нову Україну — ту, що інтегрує свою економіку в Європейський союз, використовуючи конкурентні переваги в технологіях, виробництві та агробізнесі.

"Якщо ви думаєте, що знаєте Україну, подумайте ще раз! Це останній великий ринок, що розвивається, у Європі. Це сучасна, динамічна демократія, що впевнено дивиться у майбутнє", — коментує виконавчий директор Українського дому в Давосі Алекса Чопівська.

Український дім у Давосі відчинив двері в понеділок о 18:30 — вечірньою панеллю "Активісти-новатори: жіночі обличчя відваги" за участю засновниці фонду "Таблеточки" Ольги Кудіненко, співзасновниці Omnis Institute і виконавчого директора Phase Minus One Алаа Мурабіт, а також британської телеведучої й амбасадора The Prince's Trust Жюне Сарпон. Панель було організовано за підтримки Аспен Інститут, модератором виступив його виконавчий віце-президент Елліо Ґерсон.

Вівторок розпочинається з панельної дискусії "Характер у лідерстві" за участю засновника The Good Country Саймона Анхольта, виконавчого директора Інституту лідерства Яна О. Ігнатовича (Ivey Business School) Жерарда Сейта, президента і СЕО Western NIS Enterprise Fund Ярослави Джонсон, а також Софії Опацької — декана-засновника та голови наглядової ради Львівської бізнес-школи Українського католицького університету. Модератор дискусії — директор Євразійського центру Атлантичної ради Джон Гербст.

Післяобідні сесії 22 січня починаються о 13:00 — з панелі "Масштабування стартапів у галузі штучного інтелекту". У дискусії візьмуть участь засновник і СЕО Deep Learn Strategies Імтіаз Адам; засновник і керуючий директор Global Technology Capital Олександра Джонсон; віце-президент з розробки передових програм Lockheed Martin Джо Лендон.

Наступна дискусія відбудеться о 15:00, її тема — "Ринки, що розвиваються: зростати швидше або пристебнути ремені". Учасники панелі: Майкл Коллінз, СЕО найбільшої у світі асоціації приватного капіталу Invest Europe; Олена Кошарна, партнер-засновник і СЕО Horizon Capital, провідного фонду приватного капіталу з фокусом на Україні; Енді Хандер, президент Американської торговельної палати в Україні.

Вівторок завершиться темою "Міжнародні лідери-жінки про майбутнє України". Модерує СЕО Атлантичної ради Фред Кемпе. Спікери панелі: Іева Ільвес з Міністерства оборони Латвії, колишня перша леді Естонії; Іванна Климпуш-Цинцадзе, віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції; Мелані Вервір, перший в історії посол з особливих питань, пов'язаних з глобальними проблемами жінок, у Держдепартаменті США.

Щовечора Український дім в Давосі буде проводити вечірні прийоми, де гості зможуть скуштувати страви української кухні, долучитися до національної культури та поспілкуватися під музику Аліни Паш і львівського етно-джаз-гурту Shockolad.

У вівторок о 21:00 до Українського дому в Давосі мають завітати відомий музикант, володар Grammy Вайклеф Жан та засновник Global Citizen Forum Арманд Энтон.

Співорганізатори Українського дому в Давосі — Українська асоціація венчурного та приватного капіталу (UVCA), Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), Фонд Віктора Пінчука та Horizon Capital. Український дім у Давосі пишається своїм повністю жіночим організаційним комітетом, до складу якого входять п'ятеро волонтерів: Світлана Гриценко (Фонд Віктора Пінчука), Ярослава Джонсон (WNISEF), Олена Кошарна (Horizon Capital), Ольга Афанасьєва (UVCA) і Алекса Чопівська (Український дім в Давосі).

На додаток до щедрої підтримки співорганізаторів і золотого спонсора Temerty Foundation, панельними спонсорами Українського дому в Давосі стали Благодійний фонд Богдана Гаврилишина, Business 100, EBS, Effective Investments LLC, First Generation Capital, Hillmont Partners, ICU, IT Ukraine Association, TA Ventures, TIU Canada та UFUTURE Investment Group.

Український дім у Давосі підтримують UkraineInvest, Національна інвестиційна рада, Світовий конгрес українців, Аспен Інститут, Аспен Інститут Київ і Атлантична рада США.

Зазначимо, що трансляція події буде відбуватися на сайті Економічної правди.