Давоський форум знову перенесли

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Світовий економічний форум у Давосі-Клостерсі, Швейцарія, перенесли на літо 2022 року через поширення нового штаму коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Давоського форуму.

Форум востаннє фізично відбувся на початку 2020 року, після чого весь світ пішов на локдаун на тлі поширення COVID-19. Після того його декілька разів переносили, востаннє – на 17-22 січня 2021 року.

Тепер організатори переносять форум на початок літа, проте чіткої дати наразі немає. Це пов’язано з поширенням нового штаму коронавірусу, Омікрон, який змусив країни посилювати карантинні обмеження як реакцію на зростання захворюваності.

"Пандемія надзвичайно ускладнює проведення глобальної особистої зустрічі. … Попри суворі санітарні протоколи зустрічі, трансмісивність Omicron та його вплив на подорожі та мобільність зробили необхідним відстрочення", – заявили організатори 20 грудня.

Нагадуємо:

У Cвітовому економічному форумі заявили, що щорічна зустріч форуму відбудеться 17-21 січня 2022 року у Давосі-Клостерсі (Швейцарія) - за безпосередньої участі лідерів держав, представників бізнесу та громадянського суспільства.

Через стан пандемії коронавірусу у Європі Світовий економічний форум, один з найбільших майданчиків для лідерів бізнесу та політики, у 2021 році перенесли в Сінґапур.

Згодом Світовий економічний форум, що мав відбутися у серпні у Сінґапурі, вирішили скасувати через пандемію коронавірусу – захід проведуть у першій половині 2022 року.

Економічна правда