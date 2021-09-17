Світовий економічний форум у Давосі у 2022 році пройде у звичному форматі

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У Cвітовому економічному форумі заявили, що щорічна зустріч форуму відбудеться 17-21 січня 2022 року у Давосі-Клостерсі (Швейцарія) - за безпосередньої участі лідерів держав, представників бізнесу та громадянського суспільства.

Про це йдеться в офіційному прес-релізі форуму.

Зазначається, що зустріч у Давосі у січні наступного року буде присвячена розвитку капіталізму усіх зацікавлених сторін, використанню технологій Четвертої промислової революції та забезпеченню більш інклюзивного майбутнього у сфері праці.

"Щорічна зустріч у 2022 році стане першою подією світового лідерства, яка визначить порядок денний сталого відновлення.

Пандемія посилила розкол у суспільстві. Це критичний рік для того, щоб лідери зібралися разом та сформували необхідні партнерські відносини та політику. Зустріч збирає прогресивних лідерів, які сприятимуть співпраці багатьох зацікавлених сторін та вирішенню найактуальніших світових економічних, політичних та суспільних проблем", - йдеться у повідомленні.

Більш детальну інформацію обіцяють надати згодом.

"Пандемія призвела до далекосяжних змін. У світі, сповненому невизначеності та напруженості, особистий діалог важливіший, ніж будь-коли. Лідери зобов’язані працювати разом та відновлювати довіру, розширювати глобальну співпрацю та працювати над досягненням стійких, сміливих рішень", - сказав засновник та виконавчий голова Світового економічного форуму Клаус Шваб.

Напередодні щорічної зустрічі у 2022 році ВЕФ проведе п'ятий саміт з питань сталого розвитку, який відбудеться 20-23 вересня 2021 року в контексті Генеральної Асамблеї ООН.

Тема саміту - "Формування справедливого, інклюзивного та сталого відновлення". Участь у саміті візьмуть понад 2000 лідерів держав, бізнесу та громадянського суспільства.

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Нагадуємо:

Через стан пандемії коронавірусу у Європі Світовий економічний форум, один з найбільших майданчиків для лідерів бізнесу та політики, у 2021 році перенесли в Сінґапур.

Згодом Світовий економічний форум, що мав відбутися у серпні у Сінґапурі, вирішили скасувати через пандемію коронавірусу – захід проведуть у першій половині 2022 року.

Економічна правда