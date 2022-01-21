Всі розділи
Укр / Рус

Економічний форум у Давосі пройде у травні

П'ятниця, 21 січня 2022, 18:45
 
getty images

Всесвітній економічний форум проведе свою щорічну зустріч у 2022 році в Давос-Клостерс (Швейцарія) з 22 по 26 травня.

Про це повідомляє прес-служба форуму.

Форум буде першою особистою зустріччю світових лідерів з початку пандемії.

Зустріч буде присвячена темі "Спільна робота, відновлення довіри".

"Щорічна зустріч 2022 року, яка повертається в Давос-Клостерс після дворічної перерви, запропонує світовим лідерам можливість підвести підсумки стану світу та сформувати партнерські відносини і політику на вирішальний період у майбутньому.

Теми порядку денного включатимуть відновлення після пандемії, боротьбу зі зміною клімату, побудову кращого майбутнього для роботи, прискорення капіталізму зацікавлених сторін та використання технологій Четвертої промислової революції", - йдеться у повідомленні.

"Після всіх віртуальних зустрічей, що відбулися за останні два роки, лідери з політики, бізнесу та громадянського суспільства повинні знову зібратися особисто.

Нам потрібно створити атмосферу довіри, яка справді потрібна для прискорення спільних дій і вирішення численних проблем, з якими ми стикаємося", - заявив засновник та виконавчий глава ВЕФ Клаус Шваб.

Нагадуємо:

Через стан пандемії коронавірусу у Європі Світовий економічний форум, один з найбільших майданчиків для лідерів бізнесу та політики, у 2021 році перенесли в Сінґапур.

Згодом Світовий економічний форум, що мав відбутися у серпні у Сінґапурі, вирішили скасувати через пандемію коронавірусу – повідомлялось, що захід проведуть у першій половині 2022 року.

У грудні 2021 року Світовий економічний форум у Давосі-Клостерсі, Швейцарія, перенесли на літо 2022 року через поширення нового штаму коронавірусу.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Давос

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Давоський форум знову перенесли 20 грудня 2021, 15:28
Світовий економічний форум у Давосі у 2022 році пройде у звичному форматі 17 вересня 2021, 11:30
Світовий економічний форум цьогоріч скасували 17 травня 2021, 18:18
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!