Економічний форум у Давосі пройде у травні

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Всесвітній економічний форум проведе свою щорічну зустріч у 2022 році в Давос-Клостерс (Швейцарія) з 22 по 26 травня.

Про це повідомляє прес-служба форуму.

Форум буде першою особистою зустріччю світових лідерів з початку пандемії.

Зустріч буде присвячена темі "Спільна робота, відновлення довіри".

"Щорічна зустріч 2022 року, яка повертається в Давос-Клостерс після дворічної перерви, запропонує світовим лідерам можливість підвести підсумки стану світу та сформувати партнерські відносини і політику на вирішальний період у майбутньому.

Теми порядку денного включатимуть відновлення після пандемії, боротьбу зі зміною клімату, побудову кращого майбутнього для роботи, прискорення капіталізму зацікавлених сторін та використання технологій Четвертої промислової революції", - йдеться у повідомленні.

"Після всіх віртуальних зустрічей, що відбулися за останні два роки, лідери з політики, бізнесу та громадянського суспільства повинні знову зібратися особисто.

Нам потрібно створити атмосферу довіри, яка справді потрібна для прискорення спільних дій і вирішення численних проблем, з якими ми стикаємося", - заявив засновник та виконавчий глава ВЕФ Клаус Шваб.

Нагадуємо:

Через стан пандемії коронавірусу у Європі Світовий економічний форум, один з найбільших майданчиків для лідерів бізнесу та політики, у 2021 році перенесли в Сінґапур.

Згодом Світовий економічний форум, що мав відбутися у серпні у Сінґапурі, вирішили скасувати через пандемію коронавірусу – повідомлялось, що захід проведуть у першій половині 2022 року.

У грудні 2021 року Світовий економічний форум у Давосі-Клостерсі, Швейцарія, перенесли на літо 2022 року через поширення нового штаму коронавірусу.

Економічна правда