ГПУ завершила досудове слідство у справі екс-голови НБУ Арбузова

Генеральна прокуратура завершила досудове розслідування у справі колишнього голови Національного банку Сергія Арбузова.

Про це написав Генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

Арбузова підозрюють у зловживанні службовим становищем у складі злочинної організації, що призвело до розтрати активів Нацбанку на 220 мільйонів гривень.

Після ознайомлення з матеріалами провадження справу передадуть до суду.

Нагадуємо:

Сергій Арбузов з 2010 року обіймав посаду голови Нацбанку, з кінця 2012 року – першого віце-прем’єр-міністра. Він втік з країни після перемоги Революції Гідності.

Арбузов є фігурантом кримінального провадження за фактом невиконання покупцем пакету акцій ВАТ "Укртелеком" – ТОВ "ЄСУ" умов приватизації щодо створення виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення та незаконного її фінансування упродовж 2012 – 2013 років за рахунок коштів держбюджету на суму 220 млн грн.

У серпні 2017 року суд дозволив заочно розслідувати справу Сергія Арбузова.

У 2014 році стало відомо, що він нібито планував звести маєток у селі Дмитрівка під Києвом: його батьку та ще одному донеччанину здали в оренду 48 гектарів навколо будинку Арбузова.

Економічна правда