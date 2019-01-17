ГПУ завершила досудебное следствие по делу экс-главы НБУ Арбузова

Генеральная прокуратура завершила досудебное расследование по делу бывшего главы Национального банка Сергея Арбузова.

Об этом написал Генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

Арбузова подозревают в злоупотреблении служебным положением в составе преступной организации, что привело к растрате активов Нацбанка на 220 миллионов гривен.

После ознакомления с материалами производства дело передадут в суд.

Напоминаем:

Сергей Арбузов с 2010 года занимал должность главы Нацбанка, с конца 2012 – первого вице-премьер-министра. Он бежал из страны после победы Революции Достоинства.

Арбузов является фигурантом уголовного производства по факту невыполнения покупателем пакета акций ОАО "Укртелеком" - ООО "ЕСУ" условий приватизации по созданию выделенной телекоммуникационной сети специального назначения и незаконного ее финансирования в течение 2012 - 2013 годов за счет средств госбюджета на сумму 220 млн грн.

В августе 2017 года суд разрешил заочно расследовать дело Сергея Арбузова.

В 2014 году стало известно, что он якобы планировал построить имение в селе Дмитровка под Киевом: его отцу и еще одному донеччанину сдали в аренду 48 гектаров вокруг дома Арбузова.

Экономическая правда